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Carro tomba em ponte após motorista perder o controle no interior do Acre

Ainda não há informações sobre o que teria provocado a perda de controle do veículo

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Carro tomba em ponte após motorista perder o controle no interior do Acre
O acidente chamou a atenção de moradores e pessoas que passavam pelo local | Foto: Cedida

Um carro tombou na noite deste domingo (16) na ponte sobre o Igarapé Catiano, que liga a rua Siqueira Campos ao bairro Juruá, em Sena Madureira.

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Segundo informações, o motorista teria perdido o controle da direção, fazendo com que o veículo tombasse e ficasse parcialmente para fora da ponte. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

O acidente chamou a atenção de moradores e pessoas que passavam pelo local, principalmente pela posição em que o carro ficou após o tombamento.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado a perda de controle do veículo. O acidente resultou apenas em danos materiais.

Confira todos os detalhes do concurso TJ Acre nesta matéria, navegue pelo índice disponibilizado logo abaixo:

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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