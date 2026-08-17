Um carro tombou na noite deste domingo (16) na ponte sobre o Igarapé Catiano, que liga a rua Siqueira Campos ao bairro Juruá, em Sena Madureira.
Segundo informações, o motorista teria perdido o controle da direção, fazendo com que o veículo tombasse e ficasse parcialmente para fora da ponte. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.
O acidente chamou a atenção de moradores e pessoas que passavam pelo local, principalmente pela posição em que o carro ficou após o tombamento.
Ainda não há informações sobre o que teria provocado a perda de controle do veículo. O acidente resultou apenas em danos materiais.
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