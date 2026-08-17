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Rio Iaco atinge menor nível do ano e chega a 1,34 metro em Sena

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Rio Iaco atinge menor nível do ano e chega a 1,34 metro em Sena
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O rio Iaco atingiu nesta segunda-feira (17) o menor nível registrado ao longo deste ano em Sena Madureira. De acordo com informações repassadas pela Defesa Civil Municipal ao ContilNet, o manancial está medindo apenas 1 metro e 34 centímetros.

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Com o nível extremamente baixo, a Defesa Civil reforçou a orientação para que os ribeirinhos redobrem os cuidados durante a navegação. A presença de bancos de areia e troncos parcialmente submersos aumenta o risco de acidentes, especialmente para pequenas embarcações que circulam pelo rio.

Apesar da estiagem e da redução significativa do volume de água, o rio Iaco continua sendo monitorado diariamente pela Defesa Civil. O acompanhamento tem como objetivo registrar possíveis mudanças no nível do manancial e orientar a população diante de eventuais riscos.

A recomendação é para que os moradores das áreas ribeirinhas adotem medidas de segurança e tenham atenção redobrada ao navegar, evitando trechos onde possam existir obstáculos ocultos pela água.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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