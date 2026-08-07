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Ciclone-bomba avança pelo Brasil com ventos de até 110 km/h e onda de frio

Fenômeno extratropical deve provocar tempestades, granizo e avanço de massa de ar frio

Por Redação ContilNetAtualizado
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Ciclone-bomba avança pelo Brasil com ventos de até 110 km/h e onda de frio
Região Sul do país é a mais afetada/Foto: Reprodução

A formação de um ciclone-bomba, fenômeno extratropical caracterizado pela rápida intensificação de um sistema de baixa pressão, colocou estados das regiões Sul e parte do Sudeste e Centro-Oeste em alerta nesta sexta-feira (7). As informações são do portal Metrópoles.

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O sistema, que se intensifica no Atlântico Sul, é impulsionado por uma forte queda na pressão atmosférica e deve provocar uma combinação de condições adversas, com previsão de tempestades severas, rajadas de vento intensas e queda brusca nas temperaturas.

De acordo com os alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as áreas com maior risco de instabilidade incluem o Paraná, Santa Catarina, o sul de Mato Grosso do Sul e trechos do estado de São Paulo.

Nessas regiões, a previsão indica possibilidade de chuva intensa, descargas elétricas, queda de granizo e ventos que podem variar entre 60 km/h e 110 km/h. O avanço da frente fria associada ao ciclone também aumenta o risco de ventanias em áreas próximas ao litoral e em pontos do leste paulista e do Rio de Janeiro.

No Rio Grande do Sul, onde o ciclone começou a ganhar força nas últimas horas, a chuva deve perder intensidade ao longo do dia. Em contrapartida, o estado será atingido por uma massa de ar frio de origem polar, provocando temperaturas mais baixas e sensação de frio intenso, especialmente durante a noite.

Os efeitos do fenômeno também devem ser sentidos em áreas do Sudeste e Centro-Oeste. Apesar de as chuvas ficarem mais concentradas no sul de São Paulo e em Mato Grosso do Sul, a mudança na circulação dos ventos deve derrubar as temperaturas em cidades que vinham registrando dias de calor e abafamento, como São Paulo e Curitiba.

O Inmet orienta que moradores das áreas sob alerta acompanhem as atualizações meteorológicas e adotem cuidados durante períodos de tempestades, principalmente em locais com risco de alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles
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