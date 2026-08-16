Disputa pela Câmara no Acre reúne 39 mulheres nas eleições de 2026

Mulheres são 40% na disputa pela Câmara/Foto: Reprodução

As mulheres representam 40,2% das candidaturas apresentadas para a disputa pelas oito vagas do Acre na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. Levantamento feito com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) identificou 39 mulheres entre os 97 pedidos de registro para deputado federal.

Os homens somam 58 candidaturas, o equivalente a 59,8% do total. Os dados foram extraídos da base oficial atualizada às 12h30 deste domingo (16) e ainda podem sofrer alterações durante o processamento e o julgamento dos registros.

A presença feminina na disputa pela Câmara é proporcionalmente maior do que na corrida pelas vagas da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Entre os candidatos a deputado estadual, as mulheres representam 34,3%, com 81 registros em um universo de 236 nomes.

Cinco partidos possuem três candidatas

MDB, PL, PSB, PSDB e Republicanos apresentam os maiores números de candidaturas femininas para deputada federal no Acre. Cada uma dessas legendas registrou três mulheres.

Outros dez partidos aparecem com duas candidatas: Avante, Democrata, Novo, PDT, Podemos, PP, PRD, PSOL, PT e União Brasil.

Cidadania, PCdoB, PV e Solidariedade registraram uma mulher cada. Ao todo, 19 partidos possuem candidaturas femininas na disputa pelas cadeiras acreanas na Câmara dos Deputados.

Confira a distribuição:

MDB: 3;

PL: 3;

PSB: 3;

PSDB: 3;

Republicanos: 3;

Avante: 2;

Democrata: 2;

Novo: 2;

PDT: 2;

Podemos: 2;

PP: 2;

PRD: 2;

PSOL: 2;

PT: 2;

União Brasil: 2;

Cidadania: 1;

PCdoB: 1;

PV: 1;

Solidariedade: 1.

Percentual supera cota mínima

O percentual de 40,2% supera a cota mínima prevista pela legislação eleitoral. Nas eleições proporcionais, partidos e federações devem preencher pelo menos 30% das candidaturas com mulheres.

A regra também produz efeitos na distribuição dos recursos eleitorais e do tempo de propaganda no rádio e na televisão. O percentual destinado às mulheres deve acompanhar a proporção de candidaturas femininas apresentada por cada partido ou federação.

Além disso, a apresentação de candidaturas fictícias apenas para cumprir formalmente a cota pode configurar fraude. Se a irregularidade for comprovada, a Justiça Eleitoral poderá anular votos e cassar registros ou diplomas vinculados à chapa.

Registros passam por análise

Os 39 nomes ainda correspondem a pedidos de registro. Antes de confirmar a participação na eleição, a Justiça Eleitoral analisará documentos, condições de elegibilidade e possíveis impedimentos legais.

O número poderá mudar em razão de indeferimentos, recursos, renúncias ou substituições. Os dados disponíveis também continuam sendo processados após o encerramento do prazo para apresentação dos registros, ocorrido neste sábado (15).

Nas eleições de 4 de outubro, o Acre escolherá oito representantes para a Câmara dos Deputados. O levantamento mostra que quatro em cada dez candidaturas apresentadas para essas vagas são de mulheres.

Os números foram obtidos na base oficial de candidaturas do TSE.