Previsão indica sol, variação de nuvens e possibilidade de chuvas rápidas e pontuais em diferentes regiões do estado

Domingo terá temperaturas de até 36°C no Acre, com sol, nuvens, ventos fortes em algumas regiões e possibilidade de chuvas rápidas e pontuais/Foto: ContilNet

O domingo (9) será de tempo quente e bastante ventilado em Rio Branco e nas demais regiões do Acre, segundo a previsão do meteorologista Davi Friale. Na capital, a temperatura deve variar entre 22°C e 36°C, com sol, presença de nuvens e possibilidade de chuvas rápidas e pontuais ao longo do dia. A previsão também indica fortes rajadas de vento, principalmente nas regiões leste e sul do estado.

Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as temperaturas mínimas devem ficar entre 22°C e 24°C, enquanto as máximas variam de 34°C a 36°C. Nessas áreas, a umidade relativa do ar pode chegar a 80% ou 90% durante a manhã, mas deve cair para entre 30% e 40% durante a tarde. Os ventos devem soprar de noroeste, com variações de norte e oeste, e há possibilidade média de ocorrência de ventos fortes com rajadas.

Na região do Alto Acre, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil terão mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 34°C e 36°C. O cenário deve ser de tempo quente, sol e nuvens, com possibilidade de chuvas rápidas e pontuais. A probabilidade de chuva forte e temporais é considerada baixa.

Em Plácido de Castro e Acrelândia, os termômetros devem marcar entre 22°C e 24°C nas primeiras horas do dia, com máximas de 34°C a 36°C. A previsão também aponta sol, nuvens e possibilidade de chuvas passageiras e pontuais.

Na região do Purus, Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus devem registrar mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 34°C e 36°C. O tempo permanece quente e ventilado, com possibilidade de chuvas rápidas e pontuais.

Em Tarauacá e Feijó, as temperaturas mínimas também devem oscilar entre 22°C e 24°C, enquanto as máximas ficam entre 34°C e 36°C. A previsão aponta sol, nuvens e possibilidade de chuvas passageiras e pontuais, com baixa probabilidade de chuva forte e média probabilidade de temporais.

Já no Vale do Juruá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves devem registrar mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 33°C e 35°C. Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão também terão mínimas entre 22°C e 24°C, com máximas de 33°C a 35°C. Nessas áreas, o tempo deve permanecer quente, com períodos de sol, nuvens e possibilidade de chuvas passageiras. A previsão aponta média probabilidade de temporais para Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, enquanto a possibilidade de ventos fortes é considerada baixa.

De acordo com a previsão, a probabilidade de chuvas fortes é baixa em todo o Acre neste domingo. A tendência, porém, é de mudança no tempo a partir da terça-feira (11), quando uma onda polar deve chegar ao estado e favorecer a ocorrência de chuvas.

A previsão também destaca que o inverno acreano, período mais seco do ano, segue dentro da normalidade climática, sem indícios de uma seca severa neste ano.