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Ex-vereador é preso após briga e agressão a dois policiais em bar no Acre

Ainda segundo o boletim, o suspeito teria desferido socos, chutes e mordidas contra um dos policiais

Por José Halif, ContilNet
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Ex-vereador é preso após briga e agressão a dois policiais em bar no Acre
A briga foi contida com a intervenção de clientes e funcionários do estabelecimento | Foto: Reprodução

Um ex-vereador de Cruzeiro do Sul foi preso na madrugada deste domingo (9) após se envolver em uma briga e agredir dois policiais militares dentro de um bar da cidade. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar como lesão corporal dolosa.

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Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi acionada após informações sobre uma briga generalizada no estabelecimento. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram dois militares que relataram ter sido agredidos pelo suspeito.

Conforme os relatos registrados pela polícia, os militares estavam no banheiro do estabelecimento utilizando rapé quando foram questionados pelo homem, que teria acusado os dois de fazer uso de cocaína. A discussão evoluiu para uma luta corporal.

Ainda segundo o boletim, o suspeito teria desferido socos, chutes e mordidas contra um dos policiais. Durante a confusão, um espelho do banheiro também acabou quebrado.

O homem confirmou aos policiais que acreditava que os militares estavam usando cocaína enquanto aguardava para utilizar o banheiro. Ele também admitiu ter entrado em luta corporal com os dois agentes.

A briga foi contida com a intervenção de clientes e funcionários do estabelecimento. O suspeito recebeu voz de prisão por lesão corporal.

O homem apresentava um corte no couro cabeludo e hematomas no rosto. Ele foi levado inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico e, posteriormente, encaminhado à Delegacia-Geral de Polícia Civil.

Os dois policiais também ficaram feridos. Um deles apresentava lesões no olho direito, tórax, costas e braço direito. O segundo militar teve ferimentos nos lábios.

Testemunhas que estavam no estabelecimento também foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias da briga e das agressões registradas no estabelecimento.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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