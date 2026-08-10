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Quilo do mandim segue sendo vendido por apenas R$ 10 em Sena

Os moradores podem encontrar o peixe no Porto da Feira

Por Ricardo Amaral, ContilNetAtualizado
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A comercialização do pescado também movimenta os vendedores que atuam na região
A comercialização do pescado também movimenta os vendedores que atuam na região | Foto: ContilNet

O preço do quilo do mandim segue acessível para os consumidores de Sena Madureira. Nesta segunda-feira (10), o pescado está sendo comercializado por apenas R$ 10 o quilo no município.

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Os moradores podem encontrar o peixe no Porto da Feira, um dos locais de maior movimentação comercial da cidade e tradicional ponto de venda de pescados.

Com o preço considerado acessível, o mandim se torna uma opção para quem busca garantir peixe fresco para as refeições sem comprometer tanto o orçamento. A procura pelo produto costuma aumentar principalmente nos dias de maior movimento no comércio local.

A comercialização do pescado também movimenta os vendedores que atuam na região, que aproveitam o fluxo de consumidores para oferecer diferentes espécies de peixes disponíveis nesta época do ano.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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