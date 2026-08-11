Polícia investe R$ 2 milhões em equipamentos para perícia e inteligência

Novos equipamentos devem aprimorar análises forenses e trabalho de inteligência

Os equipamentos destinados ao DPTC devem reforçar a realização de exames e análises forenses. /Foto: reprodução

A Polícia Civil do Acre (PCAC) entregou, nesta segunda-feira (10), novos equipamentos tecnológicos ao Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e ao Departamento de Inteligência. O investimento, estimado em R$ 2 milhões, busca ampliar a estrutura utilizada nas investigações e dar mais suporte aos profissionais responsáveis pela produção de provas e análise de informações.

Os equipamentos destinados ao DPTC devem reforçar a realização de exames e análises forenses. Com uma estrutura mais moderna, a expectativa é melhorar as condições de trabalho dos profissionais e ampliar a capacidade de produção de provas técnicas que podem ser utilizadas na investigação de crimes.

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No Departamento de Inteligência, os recursos serão empregados no trabalho de coleta, processamento e análise de dados. O setor é considerado estratégico para a Polícia Civil por auxiliar na produção de informações que orientam investigações e ações de enfrentamento à criminalidade.

Para o delegado-geral da PCAC, Pedro Buzolin, a modernização é necessária diante do avanço da tecnologia e da crescente complexidade das atividades criminosas.

“Estamos realizando um investimento significativo em tecnologia porque entendemos que uma Polícia Civil moderna precisa estar preparada para lidar com uma criminalidade cada vez mais complexa. Esses equipamentos fortalecem tanto a área técnico-científica quanto a inteligência policial, melhorando nossa capacidade de produzir provas, analisar informações e dar respostas mais qualificadas à sociedade”, afirmou.

Segundo Buzolin, além de ampliar a capacidade de investigação, a aquisição também representa melhores condições de trabalho para os servidores da instituição.

Com a entrega, a Polícia Civil amplia a estrutura tecnológica de dois setores considerados essenciais para as investigações. A medida faz parte do processo de modernização da instituição e busca tornar o trabalho policial mais técnico, ágil e eficiente.