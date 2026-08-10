Prepara o leque: Rio Branco terá feira, corrida e Parada LGBTQI+

Eventos ocorrerão entre os dias 11 e 13

Eventos ocorrerão entre os dias 11 e 13/Foto: Sérgio Vale

Rio Branco receberá três dias de atividades voltadas à diversidade e à valorização da comunidade LGBTQI+ em setembro. A programação será realizada entre os dias 11 e 13 e reunirá feira, corrida e apresentações culturais.

O calendário inclui a Feira da Diversidade, a primeira Corrida da Diversidade e a 20ª Parada do Orgulho LGBTQI+. As informações foram divulgadas nas redes sociais pelo organizador e ativista Geh Alencar.

O encerramento ocorrerá no dia 13, com trio elétrico percorrendo as ruas da capital acreana. Entre as atrações anunciadas está Clementão, que comandará parte da programação musical.

Segundo Geh Alencar, outros detalhes e novas atrações serão divulgados posteriormente. Os horários, locais de concentração e percurso dos eventos ainda não foram informados.