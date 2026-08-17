Semulher lança sistema de gestão de atendimentos a mulheres

A Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) lançou, nesta segunda-feira, 17, o Simulher, novo sistema web desenvolvido para unificar a gestão dos atendimentos a mulheres em situação de vulnerabilidade.

O lançamento contou com a presença de autoridades e representantes de instituições parceiras, entre elas a comandante-geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), coronel Marta Renata da Silva Freitas Alves; a secretária adjunta de Estado de Educação e Cultura, Gleicicleia Gonçalves de Souza; a secretária adjunta da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Sandra Maria Amorim da Rocha; a delegada da Polícia Civil e coordenadora do Programa Bem-Me-Quer e da Coordenadoria de Proteção a Grupos Vulnerabilizados, Juliana De Angelis Carvalho; o procurador-adjunto Lucas Granjeiro; e a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre (OAB/AC), Thais Silva de Moura Barros.

Também participaram a Juíza de Direito, Evelin Bueno, representando o Tribunal de Justiça do Acre; A comandante da Patrulha Maria da Penha, tenente-coronel Cristiane Soares; Rosimeire Castro, representando o Tribunal de Contas do Estado do Acre; Jamila Vieira de Souza, representando a Secretaria Municipal de Assistência Social de Plácido de Castro; Luciana Rola, representando a Secretaria de Estado do Meio Ambiente; Amine Carvalho, representando a Associação de Mulheres Negras; e a articuladora de Políticas Públicas para Mulheres do Ministério das Mulheres, Maia Dourado.

A ferramenta vai digitalizar e centralizar o registro das informações relacionadas aos atendimentos e às ações desenvolvidas pela instituição, reunindo os dados em uma única plataforma. O Simulher permitirá o cadastro das mulheres atendidas, o acompanhamento do histórico de atendimentos e dos encaminhamentos realizados à rede de apoio, além da geração de relatórios e listagens em tempo real. Com as informações organizadas e integradas, o sistema facilitará o acompanhamento dos serviços prestados e das ações realizadas, contribuindo para uma gestão mais eficiente dos dados e para o aprimoramento da atuação da Semulher.

Segundo a Secretária de Estado da Mulher, Simone Santiago, a iniciativa representa um marco para os registros e atendimentos da secretaria e é inédita entre os organismos de políticas públicas para mulheres em nível nacional, sendo a primeira Secretaria da Mulher no Brasil a implementar um sistema próprio de registro de dados.

“A partir desse sistema, teremos a possibilidade de cruzar dados, conhecer melhor o perfil das mulheres atendidas e identificar, com mais precisão, aquelas que podem ser beneficiadas por nossas ações. Além de modernizar o trabalho realizado pelas nossas equipes, o Simulher irá fortalecer o planejamento das ações e ampliar a efetividade das políticas públicas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres no Acre.”, afirmou a Secretária.

Os servidores registrarão no sistema as informações das mulheres atendidas, bem como os dados do público alcançado por palestras, campanhas e demais atividades educativas promovidas pela instituição. A partir desses dados, a Secretaria poderá acompanhar com maior precisão o alcance de suas ações, identificar demandas e subsidiar o planejamento de novas estratégias. As informações também permitirão conhecer melhor o perfil e as necessidades das mulheres atendidas, facilitando o acesso a iniciativas de qualificação profissional, autonomia econômica e inserção das mulheres no mercado de trabalho. Além disso, os dados contribuirão para o aprimoramento dos atendimentos e das intervenções realizadas, fortalecendo a formulação de políticas públicas cada vez mais alinhadas às necessidades das mulheres acreanas.

A implementação do sistema faz parte do processo de modernização da gestão da Secretaria de Estado da Mulher, com foco na organização e qualificação das informações, no fortalecimento do planejamento institucional e na melhoria contínua dos serviços oferecidos às mulheres em todo o estado.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom