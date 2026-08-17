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Unimed Rio Branco celebra acordo com GEAP para urgência e emergência 24h

Os clientes da GEAP que desejarem mais informações podem entrar em contato pelo telefone 0800 728 8300

Por Redação ContilNet
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Unimed Rio Branco celebra acordo com GEAP para urgência e emergência 24h
Diretoria Executiva da Unimed Rio Branco e gestores da GEAP/AC/Foto: Ascom

A Cooperativa de Trabalho Médico Unimed Rio Branco celebrou mais um acordo comercial com a GEAP no Acre para atendimentos de urgência e emergência 24 horas, desta vez, para o público adulto.

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A parceria já contemplava os beneficiários infantis da GEAP e, com as recentes expansões da Unimed Rio Branco, passa a oferecer também atendimento adulto, com acolhimento humanizado e oferta de exames laboratoriais, de imagem e especialidades de sobreaviso.

Pronto Atendimento 24h da Unimed Rio Branco está localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, em frente ao supermercado Mercale/Foto: Ascom

A diretoria executiva da Unimed Rio Branco recebeu a equipe de gestores e auditores da GEAP na sede administrativa da cooperativa para a formalização do contrato.

Atualmente, a Unimed Rio Branco oferece, além dos serviços de urgência e emergência, os centros de oncologia e reumatologia, terapias, atendimentos médicos especializados, laboratório e, recentemente, internações clínicas no Complexo Hospitalar Unimed.

Espaço Unimed Mais, unidade com atendimentos médicos e terapêuticos acontecem em estrutura com mais de 60 salas/Foto: Ascom

Os clientes da GEAP que desejarem mais informações podem entrar em contato pelo telefone 0800 728 8300.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria
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