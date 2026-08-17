Unimed Rio Branco celebra acordo com GEAP para urgência e emergência 24h

A Cooperativa de Trabalho Médico Unimed Rio Branco celebrou mais um acordo comercial com a GEAP no Acre para atendimentos de urgência e emergência 24 horas, desta vez, para o público adulto.
A parceria já contemplava os beneficiários infantis da GEAP e, com as recentes expansões da Unimed Rio Branco, passa a oferecer também atendimento adulto, com acolhimento humanizado e oferta de exames laboratoriais, de imagem e especialidades de sobreaviso.
A diretoria executiva da Unimed Rio Branco recebeu a equipe de gestores e auditores da GEAP na sede administrativa da cooperativa para a formalização do contrato.
Atualmente, a Unimed Rio Branco oferece, além dos serviços de urgência e emergência, os centros de oncologia e reumatologia, terapias, atendimentos médicos especializados, laboratório e, recentemente, internações clínicas no Complexo Hospitalar Unimed.
Os clientes da GEAP que desejarem mais informações podem entrar em contato pelo telefone 0800 728 8300.