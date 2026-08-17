Unimed Rio Branco celebra acordo com GEAP para urgência e emergência 24h

Os clientes da GEAP que desejarem mais informações podem entrar em contato pelo telefone 0800 728 8300

Diretoria Executiva da Unimed Rio Branco e gestores da GEAP/AC/Foto: Ascom

A Cooperativa de Trabalho Médico Unimed Rio Branco celebrou mais um acordo comercial com a GEAP no Acre para atendimentos de urgência e emergência 24 horas, desta vez, para o público adulto.

A parceria já contemplava os beneficiários infantis da GEAP e, com as recentes expansões da Unimed Rio Branco, passa a oferecer também atendimento adulto, com acolhimento humanizado e oferta de exames laboratoriais, de imagem e especialidades de sobreaviso.

A diretoria executiva da Unimed Rio Branco recebeu a equipe de gestores e auditores da GEAP na sede administrativa da cooperativa para a formalização do contrato.

Atualmente, a Unimed Rio Branco oferece, além dos serviços de urgência e emergência, os centros de oncologia e reumatologia, terapias, atendimentos médicos especializados, laboratório e, recentemente, internações clínicas no Complexo Hospitalar Unimed.

Os clientes da GEAP que desejarem mais informações podem entrar em contato pelo telefone 0800 728 8300.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria