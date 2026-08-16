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Vice de Dr. Luisinho revela quem é o “estrategista” da campanha

Publicação respondeu, com fé e humor, a uma matéria sobre estrategistas

Por Dry Alves, ContilNet
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Vice de Dr. Luisinho revela quem é o “estrategista” da campanha
Chapa apresenta Jesus como estrategista/Foto: Reprodução

A candidata a vice-governadora do Acre Daniela Paiva (Agir), que integra a chapa encabeçada por Dr. Luisinho, usou as redes sociais neste domingo (16) para mostrar quem considera o principal “marqueteiro” da campanha: Jesus.

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A publicação surgiu após a circulação de uma matéria sobre os profissionais responsáveis pelas estratégias de comunicação dos candidatos ao governo do estado. A reportagem mostrava os marqueteiros que atuam nos bastidores das principais campanhas acreanas.

Ao compartilhar uma imagem da matéria, Daniela acrescentou Jesus entre as fotografias dos estrategistas. A montagem foi acompanhada por uma mensagem sobre fé, propósito e confiança em Deus.

“Hoje, fazemos política com o que temos de mais valioso: fé e confiança em Deus, propósito para cuidar do nosso povo e amor pelo nosso Estado do Acre”, escreveu.

Resposta aposta no simbolismo religioso

Embora não apresente um profissional de marketing, a publicação utiliza a figura de Jesus de forma simbólica para afirmar que a campanha pretende ser conduzida por valores cristãos.

Daniela também mencionou Dr. Luisinho e reforçou a mensagem adotada pela chapa. “Da esperança à governança”, escreveu a candidata.

Em outro trecho, ela afirmou que a participação dos dois na disputa seria resultado de uma oportunidade concedida por Deus. A postagem sugere que, para a chapa, a orientação espiritual ocupa lugar central na caminhada eleitoral.

A resposta chama atenção justamente por fugir da lógica das campanhas profissionais apresentadas na matéria original. Enquanto outros candidatos aparecem associados a especialistas em comunicação, a chapa do Agir preferiu destacar a fé como principal referência estratégica.

Dr. Luisinho, nome político de Francisco das Chagas Conceição da Silva, disputa o governo do Acre pelo Agir. Daniela Paiva de Oliveira é a candidata a vice-governadora na chapa. Os dois tiveram os pedidos de candidatura apresentados à Justiça Eleitoral.

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