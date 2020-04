Em pouco mais de 24 horas, Acre registra segunda morte por coronavírus

Maria Lúcia Pismel de Paula, de 75 anos, é a segunda vítima fatal da covid-19 no Acre, pouco mais de 24 horas após a primeira ter sido confirmada. A informação foi dada ao ContilNet pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). Ela estava internada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco desde o último dia 4,

Ela havia sido internada n=na última quinta-feira (2) no pronto atendimento de uma unidade de saúde privada de Rio Banco, apresentando taquicardia, desconforto respiratório e febre e no mesmo dia foi entubada. Ela foi submetida um exame, que deu resultado positivo. No sábado (4), dois dias depois, ela foi transferida pra a a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Pronto Socorro e ficou internada, em estado grave, vindo a falecer nesta tarde.

