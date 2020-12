Corpo de influenciadora é achado sem roupas em beira de estrada

De acordo com o jornal New York Post, Alexis Sharkey tinha 27 anos e enfrentava uma crise no casamento com marido, Tom Sharkey

O corpo da influenciadora norte-americana Alexis Sharkey foi encontrado na beira de uma estrada em Houston, no Texas.

O local fica a apenas 5 km da casa onde ela foi vista pela última vez com vida. As informações são do New York Post.

PUBLICIDADE

De acordo com a publicação, Sharkey desapareceu um dia depois do Dia de Ação de Graças, que foi no dia 26 de novembro.

Ainda segundo a publicação norte-americana, o corpo dela foi encontrado sem as roupas por funcionários da cidade de Houston, nos Estados Unidos, na beira de uma estrada.

Ao noticiar a morte de Sharkey, o canal de TV de Houston KHOU 11 informou que o casamento da modelo com o marido Tom Sharkey estava em crise.

Os dois estavam casados desde 2019. Uma amiga pessoal da influenciadora disse à publicação que a modelo já havia reunido as documentações necessárias para dar entrada no processo de divórcio.

Alexis tinha 27 anos e pouco mais de 34 mil seguidores em seu Instagram, onde compartilhava dicas de beleza e bem-estar.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários