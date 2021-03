Bebê de 1 ano morre com covid, lockdown no AC e fila para conseguir UTI; mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com a retrospectiva semanal do ContilNet.

Preparamos para você as matérias mais acessadas e que mais repercutiram durante a semana, nas mais variadas categorias do nosso site.

SEGUNDA-FEIRA

Grávida de 8 meses morre por covid-19 após esperar dias por UTI e AC adquire 700 mil doses da Sputinik

Grávida de 8 meses do primeira filho e diagnosticada com Covid-19, a autônoma Vanucia Alves da Silva, de 36 anos, morreu na noite de domingo (21) junto com a bebê. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto Socorro de Rio Branco desde a última sexta-feira (19). Ela chegou a ser intubada dentro da ambulância. Os médicos cogitaram fazer um parto de emergência, mas não deu tempo e ela e a bebê morreram antes da cirurgia. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Durante coletiva à imprensa nesta segunda-feira (22), o governador Gladson Cameli assinou a compra de 700 mil doses da vacina Sputinik V, fabricada pelo instituto russo Gamaleya. CONFIRA NA ÍNTEGRA. TERÇA-FEIRA Gladson diz que na Capital aplicação da vacina russa será feita pela Sesacre e bebê de apenas 1 ano é uma das 11 vítimas fatais da covid-19 O governador Gladson Cameli declarou ao ContilNet nesta terça-feira (23), que a aplicação das 700 mil doses da vacina Sputinik V, adquiridas pelo governo do Estado na última segunda-feira (22), será feita pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). CONFIRA NA ÍNTEGRA. A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 331 casos de infecção por coronavírus nesta terça-feira (23), sendo todos confirmados por exames de RT-PCR. O número de infectados saltou de 65.959 para 66.290 nas últimas 24 horas. CONFIRA NA ÍNTEGRA. QUARTA-FEIRA Fiocruz pede lockdown no Acre e tio de jornalista é internado com covid após pastor orientar a não tomar vacina A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) recomendou nesta quarta-feira (24) que o Acre, além de outros 23 estados e o Distrito Federal, adotem medidas mais rígidas para conter a pandemia do novo coronavírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA. O jornalista acreano Altino Machado usou o seu perfil no Facebook nesta quarta-feira (24) para contar um pouco da experiência do seu tio, que está em Manaus, internado em um hospital de referência e em estado grave, se tratando da covid-19. CONFIRA NA ÍNTEGRA. QUINTA-FEIRA Gladson decreta toque de recolher no AC, adianta salário e revoga ponto facultativo Em novo decreto publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), nesta quinta-feira (25), o governador Gladson Cameli coloca novas medidas restritivas, excepcionais e temporárias para conter o agravamento da situação epidemiológica da Covid-19. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Após adotar o toque de recolher como forma de ajuda no combate ao avanço do coronavírus no Acre, o governador Gladson Cameli declarou nesta quinta-feira (25) que o lockdown pode ser decretado, caso a medida restritiva nos horários noturnos não seja suficiente para evitar uma catástrofe no Estado. CONFIRA NA ÍNTEGRA. SEXTA-FEIRA Pecuarista Junqueira é o novo secretário de Produção e Agronegócio do Estado e cheia histórica do Purus O pecuarista José Aristides Junqueira Franco Junior, o Neném Junqueira, foi nomeado como secretário de estado de Produção e Agronegócio. O decreto, que está no Diário Oficial desta sexta-feira (26), foi assinado pelo governador Gladson Cameli. CONFIRA NA ÍNTEGRA. O município de Santa Rosa está enfrentando uma cheia do Rio Purus maior do que a vivenciada em fevereiro, quando boa parte das cidades do Acre foram afetadas pelo transbordamento dos afluentes. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários