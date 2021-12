Whendy Lima, Campanha Papai Noel dos Correios, Operação Ptolomeu e mais: veja o que foi destaque nesta quinta

Chegou o momento mais informativo do dia: o ContilNet separou algumas das matérias que foram destaque nesta quinta-feira, 16.

Crime da Motosserra: Justiça do AC arquiva processo contra primo de Hildebrando Pascoal

O ex-comandante da Polícia Militar Aureliano Pascoal Duarte Pinheiro Neto, acusado de ter sido um dos envolvidos no “crime do motosserra”, que culminou na morte de Agilson Firmino dos Santos, o Baiano, não sentará mais na cadeira dos réus. Quem decidiu isso foi a juíza Luana Campos, da 1ª Vara do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que acatou a um recurso da defesa do acusado. Saiba mais.

Deputado Whendy Lima é extubado após apresentar melhora em quadro clínico: “Glória a Deus”

O deputado Whendy Lima, que foi transferido em UTI aérea para São Paulo no último dia 9 de dezembro, foi extubado nesta quinta-feira (16) e está se recuperando de forma positiva. Leia aqui.

Se emendas forem rejeitadas na Aleac, servidores da Saúde prometem greve: “Vamos parar esse Estado”

Os servidores da Saúde não descartam uma greve em um dos setores mais importantes do Estado, caso os deputados não aprovem as emendas ao Orçamento do Estado para 2021 que favorecem a classe. A votação do Orçamento acontece nesta quinta-feira (16) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Veja mais.

Campanha “Papai Noel dos Correios” encerra nesta sexta-feira; mais de 100 cartinhas estão disponíveis

Encerra nesta sexta-feira (17) no Acre em todo o Brasil a campanha “Papai Noel dos Correios”, que recebe cartas de crianças carentes com pedidos de presentes para o Natal. Saiba mais.

Operação da PF no Acre: a repercussão

A Polícia Federal do Estado do Acre, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 16, a “Operação Ptolomeu”, visando desarticular organização criminosa envolvendo ilícitos de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à cúpula do Governo do Estado do Acre. Leia na íntegra.

