Deracre, aumento de casos de Covid-19, situação de emergência no Acre e mais: os destaques desta terça

Chegou o momento de ficar mais informado nesta terça-feira (11) com os destaques que o ContilNet separou para você.

Sesacre notifica quase 200 novos casos de Covid-19 no Acre e dois óbitos

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou 188 novos casos de infecção por coronavírus nesta terça-feira, 11 de janeiro. O número de infectados subiu para 88.628 em todo o estado. Leia na íntegra.

Deracre é alvo de assalto com sete reféns; Polícia se manifesta em nota e revela detalhes

A Delegacia-Geral da Polícia Civil informa em nota que a sede do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), na Via Chico Mendes, em Rio Branco, foi alvo de um assalto com sete reféns. Veja mais.

Pelo menos 15 servidores da Prefeitura de RB testam positivo para Covid-19; serviços são suspensos

A Prefeitura de Rio Branco confirmou nesta terça-feira (11) à reportagem do ContilNet que três órgãos do executivo municipal tiveram suas atividades suspensas por conta de um surto de casos da covid-19. Leia mais.

Acre decreta situação de emergência após surto de gripe, superlotação de unidades e ameaça da H3N2

O governador Gladson Cameli decretou nesta segunda-feira (10), em publicação suplementar do Diário Oficial do Estado (DOE), situação de emergência em razão da superlotação das unidades estaduais de saúde causada pelo surto de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), além da identificação do vírus H3N2. Leia na íntegra.

TJAC suspende atendimento presencial em decorrência de caso confirmado de Covid-19 em familiar de servidor

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) suspendeu nesta terça-feira (11), os atendimentos presenciais no setor localizado na Cidade da Justiça, em Rio Branco (AC). Isto porque um familiar de um dos membros da equipe de Atermação dos Juizados Especiais Cíveis testou positivo para a Covid-19. Saiba mais.