Com emenda de Bittar, construção da passarela de Marechal Thaumaturgo deve iniciar nos próximos meses, diz Deracre

Um dos maiores sonhos da população de Marechal Thaumaturgo está prestes a ser realizado. O projeto da passarela que liga a cidade ao distrito onde está localizado o aeródromo inaugurado no último sábado (19) já está sendo preparado pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre).

A obra sobre o Rio Amônia, que deve ter 190 metros de extensão para a passagem de motos e pedestres, custará quase R$ 5 milhões, frutos de uma emenda parlamentar destinada pelo senador Marcio Bittar (MDB).

Em visita ao município no dia da inauguração da pista, o governador Gladson Cameli se comprometeu em executar a obra pelo Deracre até o fim do ano.

O morador Douglas Pereira, de 25 anos, que também é presidente do União Brasil em Marechal Thaumaturgo, disse que a passarela garantirá a resolução de inúmeros problemas que a população enfrenta atualmente, como a dificuldade para transportar pessoas doentes para outros municípios. Os que precisam sair da cidade para pegar um voo dependem da travessia de barco.

Só é possível ter acesso ao município por via aérea ou fluvial.

“Ficamos muito satisfeitos, felizes e gratos ao senador Marcio Bittar e ao governador Gladson Cameli pelo compromisso com a nossa população que precisa tanto dessa passarela para questões práticas, do dia-a-dia, como transportar pessoas enfermas, por exemplo. Nosso sonho será realizado”, destacou Pereira.

A reportagem do ContilNet entrou em contato com o presidente do Deracre, Petrônio Antunes, para entender como o projeto está sendo tratado pelo órgão. “Em andamento e com todas as boas intenções sendo colocadas em prática. A ordem do governador Gladson é abrir a licitação e dar início a construção da passarela até o fim do ano”, explicou o gestor.