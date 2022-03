Ponte de Sena Madureira, servidores da saúde, Idaf e mais: veja o que foi destaque nesta segunda

Chegou o momento de ficar mais informado nesta segunda-feira (21) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Tá tudo liberado: Governo revoga decreto que limitava público em eventos no Acre

O governador Gladson Cameli (PP), revogou o decreto que limita público na realização de eventos, sociais, culturais, recreativos, esportivos, religiosos e similares, públicos ou particulares. Leia mais.

Gladson deve assinar ordem de serviço para construção da ponte de Sena ainda esta semana

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), deverá assinar na próxima sexta-feira (25), a ordem de serviço para a construção de uma ponte sobre o rio Iaco, ligando o primeiro ao segundo distrito de Sena Madureira. A confirmação foi dada por Petrônio Antunes, Diretor-presidente do Deracre, que esteve em Sena na manhã de sábado (19). Saiba mais.

Em greve há 19 dias, servidores da Saúde paralisam atividades na policlínica do Tucumã

Em greve desde o dia 8 março, os profissionais da Saúde do Acre paralisaram os serviços na Policlínica do Tucumã na manhã desta segunda-feira (21), em Rio Branco. Leia na íntegra.

Gladson convoca integrantes do cadastro de reserva do concurso do Idaf

O governador Gladson Cameli convocou nesta segunda-feira (21), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), dois integrantes do cadastro de reserva do concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf). Leia mais.

No AC, TCE constata irregularidades em reforma do PS e multa gestores em mais de R$ 600 mil

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) constatou pagamento irregular em um contrato feito entre o Governo do Acre e uma empresa para a reforma do Pronto-Socorro de Rio Branco, em 2016. Os responsáveis, incluindo gestores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (Seop), foram multados em mais de R$ 600 mil. Saiba mais.

Após várias semanas, AC voltar a zerar índice de novos casos e mortes por Covid-19

Nenhum caso de coronavírus foi registrado nas últimas 24 horas, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) nesta segunda-feira (21). Veja Boletim Covid-19.