Reajuste dos servidores, execuções no interior, indústrias japonesas no AC e mais: a terça-feira no ContilNet

Ex-prefeito de Epitaciolândia Tião Flores é novo secretário-adjunto de Educação do Acre

O ex-prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, foi nomeado nesta terça-feira (5) como novo secretário-adjunto de Educação do Acre. Ele substitui Moisés Diniz, que descompatibiliza do cargo para disputar as Eleições 2022.

Possível confronto entre facções resulta em quatro execuções e um baleado durante madrugada no Acre

Quatro mortes e um ferido foi um saldo macabro da madrugada desta terça-feira (5), nos bairros Samaúma, Nazaré e Leonardo Barbosa, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Gladson pretende instalar indústrias japonesas no Acre: “Para gerar emprego e renda”

O governador Gladson Cameli recebeu nesta terça-feira (5), no Palácio Rio Branco, o cônsul-geral do Japão em Manaus, Masahiro Ogino.

PLs do reajuste de 5,42% para servidores e nova tabela de plantões da Saúde são aprovados

Os deputados aprovaram por unanimidade na sessão desta terça-feira (5), o projeto de lei que concede reajuste de 5,42% para todos os servidores públicos do Acre. O projeto deveria ter sido votado junto com os outros 23 previstos para entrar na votação ocorrida na madrugada da última sexta-feira (1). 14 deputados votaram a matéria.

Exclusivo: Homem que matou o cunhado durante caçada no interior pede perdão à família da vítima

O trabalhador rural Antônio Falcão, residente no rio Iaco, zona rural de Sena Madureira, foi o autor do disparo acidental que ceifou a vida do colono Edinei Silva Carvalho. O acontecimento trágico foi registrado durante uma caçada a animais silvestres nas matas da comunidade Santa Ana, alto rio Iaco.