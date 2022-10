Com maior bancada na Aleac, PDT terá 4 deputados; PP, MDB e Republicanos terão 3

Com o fim das Eleições 2022 para os cargos de deputados estaduais e federais, a nova composição da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) a partir de 2023 foi definida e terá 4 deputados pelo PDT, considerada a maior bancada do parlamento. A renovação é de 50% na Casa, visto que 13 dos 24 foram reeleitos e 12 novos assumem mandato.

Os deputados pelo PDT serão Pedro Longo, que teve 7.732 votos, Luiz Tchê 7.390, Michelle Melo 5.990 e Chico Viga, com 5.601.

Já o Progressistas, MDB e Republicanos contam com três parlamentares, sendo eles Nicolau (PP), o candidato mais bem votado nas Eleições 2022, com 16.363 votos, Maria Antônia (PP) com 10.485, Manoel Moraes (PP), com 8.479, Emerson Jarude (MDB) com 8.540, Antônia Sales (MDB) com 5.720, Tanízio Sá (MDB) com 5.703, Clodoaldo Rodrigues (Republicanos) com 8.227, Tadeu Hassem (Republicanos) com 6.175 e Gene Diniz (Republicanos) com 5.512 votos.

Veja também: Veja quem são os deputados estaduais eleitos pelo Acre; lista completa

O União Brasil, Podemos e PL terão dois representantes cada, sendo Gilberto Lira (União Brasil) com 8.407, Whendy Lima (União Brasil) com 6.673, André da Droga Vale (Podemos) com 8.157, Fagner Calegário (Podemos) 7.112, Afonso Fernandes (PL) com 5.731, Arlenilson Cunha (PL) com 5.417 votos, Pablo Bregense (PSB) com 5.386 votos, Eduardo Ribeiro (PSD) com 4.810 votos.

Os partidos PSB, PCdoB e PSDB contarão com apenas um deputado cada, para a representatividade na Aleac, sendo eles Luiz Gonzaga (PSDB) com 6.680 votos, Adailton Cruz (PSB) que teve 6.157 votos e Edvaldo Magalhães (PCdoB), que recebeu 5.822 votos neste domingo.