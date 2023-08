Prefeitura se solidariza e repudia violência em caso de assalto com reféns próximo à escola

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), emitiu uma nota de solidariedade e repúdio com relação à situação ocorrida nesta sexta-feira (25), em que três homens fizeram um pai e o filho reféns em um carro, em frente à Escola Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles.

SAIBA MAIS: VÍDEO: assaltantes fazem pessoas reféns dentro de carro; criança é uma das vítimas

Em nota, a prefeitura manifestou solidariedade com os servidores, pais e alunos da escola. “Graças aos esforços conjuntos da Polícia Militar, Polícia Civil e o apoio do Gabinete Militar do Município de Rio Branco, o desfecho foi positivo, sem maiores gravidades”, disse.

A negociação durou duas horas e após a chegada das esposas de dois dos três homens, os acusados se entregaram à polícia um por vez, saindo do carro, tirando a camisa e colocando as armas no chão.

A Prefeitura repudiou ainda o ato de violência e a reafirmou que a Educação é um dos principais meios para a construção de uma cultura da paz, fundada no diálogo e no respeito à vida.

Entenda o que aconteceu

Três assaltantes armados que estavam sendo perseguidos pela Polícia Militar, após denúncia, estão com duas pessoas reféns – provavelmente, pai e filho -, dentro de um carro, em uma das ruas localizadas dentro do bairro Nova Esperança, na manhã desta sexta-feira (25), em frente à Escola Cecília Meireles.

Ao perceber que estavam sendo perseguidos, os acusados vestidos com fardas da PM pararam o veículo e abordaram as vítimas na rua. De acordo com informações, os homens já estavam atuando de forma criminosa no bairro, inclusive, agredindo algumas pessoas pelas ruas – motivo da denúncia feita à polícia antes do ocorrido.

Dois dos três homens estavam com fardas da PM, inclusive um estava com colete balístico. Enquanto as negociações aconteciam, as crianças que ainda estavam na escola, permaneceram presas por segurança no interior da instituição de ensino.

Os três homens se renderam à Polícia Militar após duas horas de negociações. Os acusados saíram, um por vez, tiraram a camisa, deitaram no chão e foram capturados pela Polícia Militar e encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla). Após as negociações, as esposas de dois dos três homens armados no carro, foram ao local, que surtiu efeito e culminou na rendição dos três assaltantes.

SAIBA MAIS: VÍDEO: veja momento em que assaltantes que fizeram pai e filha reféns chegam à delegacia

Veja nota na íntegra:

Nota de Solidariedade e Repúdio

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), vem a público manifestar sua solidariedades com os servidores, pais e alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, em decorrência do triste episódio registrado nesta sexta-feira (25) em suas proximidades.

Graças aos esforços conjuntos da Polícia Militar, Polícia Civil e o apoio do Gabinete Militar do Município de Rio Branco o desfecho foi positivo sem maiores gravidades.

Por fim, repudiamos todo ato de violência e reafirmamos que a Educação é um dos principais meios para a construção de uma cultura da paz, fundada no diálogo e no respeito à vida.

Nabiha Bestene Koury

secretária Municipal de Educação de Rio Branco

Tião Bocalom

prefeito de Rio Branco