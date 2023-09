Dericast recebe o rio-branquense Agenor Gerônimo; confira o episódio

Bem-vindo a mais um episódio especial do Dericast!

Neste episódio os internautas vão conhecer a fundo a história de um cara genial, um bom amigo, um homem apaixonado pela vida e pela natureza, ele é Agenor Gerônimo.

Agenor é daqueles amigos que você pode contar amigo e irmão, um coração valente e generoso, grande entusiasta do meio ambiente, é apaixonado pela Amazônia.

De coração aberto, o rio-branquense lá do bostal, Agenor Gerônimo conta a sua história de vida, sua infância foi nas ruas da 6 de Agosto todos conhecem, um homem de muitos amigos, todos conhecem Agenor, é formado em Direito na UFAC, é pós-graduado em Desenvolvimento Sustentável e Direito Ambiental na UnB – Brasília.

Agenor Gerônimo trabalhou 39 anos no Governo do Estado, onde se aposentou na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, trabalhou também no Ministério da Agricultura em Brasília por 2 anos como Coordenador Geral de Infraestrutura.

Agenor é um apaixonado pelo meio ambiente trabalha Voluntariamente em Arborização Urbana, fez um trabalho lindo no parque São Franciso Rio Branco plantou milhares de pés de Caju mudou o ambiente onde caminhava fazendo o papel do poder público às vezes “omisso” ele ama árvores e onde anda planta sementes que brotam e germinam árvores dando sombra e vida, ele sempre fala a todos “vamos Preservar a Natureza, Para Que as Futuras Gerações Nos Agradeça”.

Agenor é um homem Simples, um bom divã, hoje vive no nordeste do Brasil no Município de LIMOEIRO PE, “Natureza é Tudo Para Mim”.

Agenor tem a consciência que precisamos plantar uma árvore e contribuir com o Meio Ambiente Sustentável e um Clima ameno para todos nós, somos o pulmão do mundo mais muito mal cuidado e muito explorado por pessoas que fazem tudo por dinheiro e poder.

Esse é um bate-papo que vai te inspirar a erguer a cabeça e não desistir dos seus projetos, atualmente Agenor enfrenta problemas de saúde mais com muito bom humor e claro não perde a sua alegria e paixão por viajar.

Alderian Campos e Agenor Gerônimo têm uma conversa descontraída sobre a vida, a carreira profissional e os desafios de preservar a nossa floresta no Acre.

No Dericast, o grande Agenor apresenta os passos para o sucesso. “Antes de tudo é preciso acreditar e persistir. Nada é construído da noite para o dia, como alguns nos fazem crer. Somente com muito trabalho e dedicação é possível ter êxito num projeto”, diz Agenor.

Confira esse episódio do Dericast. Está imperdível!