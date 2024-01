Alan Rick convida Fernanda Hassem, Israel Milani e vice-prefeito para o União Brasil e emplaca secretária

Uma aliança começa a ser formada em Brasiléia. O senador Alan Rick convidou a atual prefeita do município, Fernanda Hassem, para se filiar ao União Brasil, partido presidido pelo parlamentar. A prefeita está sem partido após ser expulsa do PT por infidelidade partidária, sigla que ela esteve por anos e foi eleita e reeleita prefeita. O convite foi feito ao lado do deputado federal Coronel Ulysses, também do União Brasil.

“Está feito o convite, Fernanda. O União Brasil tem buscado em nível nacional fazer o que é melhor para o país. E regionalmente, dentro do nosso Acre, construir as melhores pontes para o progresso do nosso povo.

Além de Fernanda, o senador também convidou o atual vice-prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado e o marido de Fernanda Hassem, o suplente de deputado federal Israel Milani, para se filiar ao União Brasil. “Vem a companhia toda”, disse Alan.

Secretária emplacada

Alan Rick conseguiu emplacar também Alissandra Santos como a nova secretária de Saúde de Brasiléia. Ela já foi diretora de Planejamento da Secretaria de Estado de Saúde.

Alissandra assume o lugar de Francélio Barbosa , que agora, irá assumir a Secretaria de Planejamento. Ele também foi convidado a se filiar ao União Brasil, mas com uma responsabilidade ainda maior. Alan Rick o escolheu para ser presidente do partido em Brasiléia.

Caminho delimitado

Além disso, na plateia do evento estava a chefe de Gabinete de Fernanda Hassem, Sully Guimarães, cotada para ser a sucessora da prefeita na disputa pelo cargo nas eleições deste ano. Com a ida de Hassem para o União Brasil, a filiação de Sully ao partido também fica mais próxima.