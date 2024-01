Jorge Viana deve ficar mais tempo no Acre em 2024 para cumprir missões dadas por Lula; entenda

O atual presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, deve ficar mais tempo no Acre em 2024 e liderar agendas do governo federal no estado, a pedido do presidente Lula. A informação foi dada com exclusividade à coluna por uma pessoa próxima ao ex-senador. Em 2023, Jorge realizou várias viagens internacionais a frente da Apex, fortalecendo os acordos bilaterais com país parceiros do Brasil e aumentando as exportações de produtos brasileiros. Agora, o foco será o Acre, no qual Jorge ficou afastado no ano passado.

As agendas intensas devem começar já em fevereiro deste ano, com a realização da caravana federativa, que virá ao Acre para anunciar investimentos para o estado. Jorge deverá organizar também novas visitas ministeriais no Acre, que só no primeiro ano do novo governo Lula já bateram recordes no estado.

VEJA MAIS: Na Ponta da Língua: Acre nunca recebeu tantas visitas ministeriais quanto no governo Lula

Já tem data!

A primeira visita ministerial no Acre já tem data para acontecer. Será a vez do ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil. A vinda do ministro, que é um dos mais próximos ao presidente Lula, está prevista para acontecer também em fevereiro, na segunda quinzena do mês, logo após o Carnaval.

Com frequência

Segundo informações repassadas à coluna, Jorge pretende trazer um ministro de áreas estratégicas a cada dois meses ao Acre.

Tudo pensado

A ideia de Jorge Viana ainda é rodar todos os municípios do Acre com o objetivo de fortalecer as ações do governo Lula e alavancar o nome do presidente no estado, que teve uma alta rejeição entre os acreanos nas eleições presidenciais de 2022.

“Precisa intensificar mesmo essas agendas com ministros e representantes do governo federal para ajudar ainda mais”, disse a fonte ligada ao presidente da Apex.

Essas agendas só confirmam o que já vem sendo especulado: Jorge Viana deve mesmo concorrer ao Senado Federal em 2026, a pedido de Lula. Ele segue sendo o nome do presidente no Acre e na Região Norte.