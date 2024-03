Apresentador de programa da Globo visita terra indígena no Acre; confira detalhes

O apresentador do programa global “No Limite”, Fernando Fernandes, é mais um dos famosos que vem ao Acre em busca de conhecer os pontos turísticos do estado. Em um post na sua página do Instagram, ele revelou está visitando Tarauacá, interior do estado.

Fernando, que também é atleta, tem em sua página pessoal no Instagram, mais de um milhão de seguidores, na qual compartilha sua rotina e aventuras pelo mundo. Sua deficiência não é impedimento para que ele deixe de explorar diversas realidades e lugares, como o deserto de Salar Yuni, na Bolívia, o Vale do Xingu, dentre outros lugares Brasil afora.

Nessa nova aventura, o apresentador está visitando a Aldeia Yawarani, do povo Yawanawá, localizada na terra indígena Rio Gregório, em Tarauacá. Em uma publicação, ele surge em um barco, a caminho do local. Em seus stories ele mostra como foi a sua chegada à aldeia. Confira:

Quem também está no Acre é o ator espanhol Miguel Bernardeau, conhecido por seu papel como Guzmán Nunier na série da Netflix, “Elite”. Ele está visitando Cruzeiro do Sul, mais especificamente, as águas do Rio Croa.

Com seu potencial turístico, conhecido mundialmente, o estado do Acre recebe a visita de turistas de todo o Brasil e também de outras partes do mundo, em especial, em busca de conhecer as belezas das aldeias e festivais indígenas no interior do estado.