Em caminhonete, vereador fura o sinal e bate em outro carro; veja o vídeo

Na manhã desta quarta-feira (20), a população de Porto Velho quase perde um de seus representantes na Câmara de Vereadores, o vereador Izaque Machado, que se envolveu em grave acidente em que sua caminhonete Hilux capotou, deixando presos às ferragens.

O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 20, no movimentado cruzamento das Avenidas Rio Madeira com Rio de Janeiro, bairro Nova Porto Velho, o bairro do encontro das águas.

Com a forte batida, a Hilux capotou várias vezes, deixando o motorista bastante lesionado.

Uma equipe do Samu prestou os primeiros socorros e encaminhou o vereador para o Hospital João Paulo II.

