Irmãos do crime são presos com drogas, arma de fogo, munições e granadas em Rio Branco

A ação policial ocorreu na noite desta quinta-feira (21), na rua Padre José, no bairro Triângulo, Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

Com determinação do comando do Segundo Batalhão, em patrulhamento de rotina nas ruas do Segundo Distrito de Rio Branco, uma guarnição de militares do Segundo Batalhão, com apoio da Força Tática da mesma unidade, entraram na rua Padre José, e imediatamente avistaram dois indivíduos em atitude suspeita.

Foi possível visualizar uma arma de fogo nas mãos de um dos criminosos. Ao notar a presença policial, eles arremessaram uma das armas por cima de uma residência abandonada. O local já é conhecido pelas forças de segurança como ponto de venda de entorpecentes. Os policiais deram voz de parada e a dupla empreendeu fuga pulando cercas e quintais, porém, os operadores de segurança fizeram o acompanhamento e conseguiram prender os dois escondidos ao lado do muro da casa abandonada.

Danilo Ferreira Dutra, de 20 anos e seu irmão, Denildo Ferreira Dutra, de 18 anos, foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Com a dupla criminosa a polícia encontrou um revólver calibre 38, municiado com cinco munições intactas, 14 munições de pistola calibre 40, 2 munições de pistola calibre 380 e duas granadas de fabricação caseira. Ainda nas buscas na residência abandonada, foi encontrado um frasco plástico e dentro dele continha 83 papelotes de Skank, pronto para ser comercializado, além 132 gramas de cocaína e 19 trouxinhas de cocaína.

Diante dos fatos, os irmãos do crime foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes, e permanecem à disposição da justiça.

