Por conta de dois concursos no mesmo dia, TJAC adia provas pela 2ª vez; aplicação será em maio

A prova para analista judiciário – área judiciária – do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) foi adiada pela segunda vez nesta terça-feira (26). Pela manhã, a Comissão Gestora do certame havia marcado as provas para o próximo dia 28 de abril.

Na tarde desta terça-feira, ficou decidido que a aplicação será no próximo dia 12 de maio.

O motivo: realização de mais dois concursos de grande porte no município de Rio Branco (o da Sesacre e o da DPE). A banca também apontou a “a dificuldade de alocação de todos os candidatos em condições adequadas”.

“A decisão foi reavaliada e a nova data foi estabelecida para o dia 12 de maio, no período da manhã”, diz um trecho da nota publicada pelo TJAC.

“A aplicação da prova somente para o cargo de analista judiciário na área judiciária faz-se necessária devido a suspensão da prova anunciada pelo Instituto Verbena, no último dia 24”, continua ao abordar o cancelamento das provas que foram aplicadas no último domingo.