6 manias que uma pessoa mentirosa tem e acha que os outros não percebem

Especialistas apontam que a mentira é um tipo de comportamento muito comum do ser humano. Muitas vezes ela inclusive é necessária para a vida em sociedade, porém, esse tipo de ação também pode esconder doenças psíquicas.

1. Adoram aumentar as histórias

Não importa o que aconteceu com ela, se foi engraçado, trágico ou mesmo comum. Quando uma pessoa que gosta de mentir está diante de alguém que da atenção, ela busca aumentar ou diminuir os pontos sobre a história relatada.

2. Narcisismo sempre à frente

Elas escondem que tem uma fixação exagerada em si mesmas, buscando constantemente validação e admiração dos outros para alimentar sua autoestima frágil.

Isso ocorre porque elas precisam de uma verdadeira conexão emocional com os outros e usam a admiração de quem está ao redor para compensar isso.

3. Manipulam tudo e todos

Pessoas com mania de mentir muitas vezes têm o hábito de manipular situações e os outros ao seu redor para atender aos seus próprios interesses o tempo todo.

Assim, elas fazem isso de forma sutil para não serem percebidas pela sociedade, o que acaba mostrando total falta de consideração pelo próximo. Hábito antigo em mania frequente.

4. Superficialidade em relações e convivências

Por trás de uma falsa bondade, as pessoas com fortes manias de mentira prezam a superficialidade em vez de valores genuínos e boas relações emocionais com todo mundo.

Isso ocorre porque elas valorizam mais a imagem e a aceitação social do que conexões emocionais verdadeiras. Tudo é sempre raso e supérfluo na vida delas.

5. Nadam de braçada na hipocrisia

Elas comem a hipocrisia com farinha e fazem questão de pagar língua em tudo. A boa impressão que lutam para passar, cai por terra quando começam a agir de maneira contraditória com tudo o que dizem e fazem.

Isso acontece porque elas estão mais preocupadas com a percepção que os outros têm delas do que com a consistência em suas ações.

6. Descartam tudo e todos facilmente

Por fim, outra mania que é bem perceptível nessas pessoas: o descarte fácil.

Não importa se é amizade, relacionamento, trabalho, o indivíduo com mania de mentir vai descartar pessoas e situações que não servem bem a elas. A verdade é que caso não atenda ao interesse manipulador e mentiroso delas, vai ser descartado como um lixo na lata.