AABB realiza I Open de São João durante o Circuito Acreano de Beach Tennis

Nesse mês de junho, a AABB Rio Branco traz o I Open de São João AABB, etapa que compõe o Circuito Acreano de Beach Tennis.

O evento é uma aposta da organização para trazer um ar de festividade junina, já que estamos no mês do São João. Uma das primeiras arenas de beach tennis da cidade, a Arena de Beach Tennis AABB foi reinaugurada recentemente e conta com 4 quadras cobertas para a prática do esporte.

A etapa acontecerá entre os dias 24 a 29/06, na sede da AABB Rio Branco, a expectativa é que o evento conte com pelo menos 180 competidores, que disputarão desde as categorias infanto-juvenis (categorias sub-14 e sub-18), sênior (categoria 50+), como também profissionais (categoria A), entre outras, em 6 (seis) dias de muito beach tennis.

A novidade é que o troféu do evento será assinado pelo energético 220v, energia sem limites para os competidores. A empresa fará degustação da bebida para os presentes na arena durante toda a semana do torneio.

No local também terá stand de venda com artigos de beach tennis e a organização promete mais surpresas para os atletas.

As inscrições estão abertas até o dia 20/06, pelo site www.tenisintegrado.com.br. Os 100 primeiros inscritos ganharão uma camiseta exclusiva do evento.