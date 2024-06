Um asteroide descoberto há apenas duas semanas vai fazer uma passagem tão próxima da Terra no sábado (29) que voará mais perto do planeta de onde está a Lua. E você pode ver isso acontecer ao vivo. Com diâmetro estimado entre 130 e 280 metros, segundo a NASA, a rocha espacial 2024 MK tem o tamanho de um estádio de futebol e será visível com uso de binóculos simples.

Órbitas do asteroide 2024 MK (em branco) e da Terra (em azul) se cruzam neste fim de semana/Foto: SSD/JPL/NASA

Este é um asteroide do tipo Apollo, o que significa que sua órbita elíptica cruza com a da Terra e alcança seu ponto mais próximo do Sol antes de se estender em direção ao cinturão de asteroides principal entre Marte e Júpiter.De acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA), a aproximação máxima com a Terra acontece às 10h46 (pelo horário de Brasília) e será inofensiva para o planeta.

O objeto rochoso poderá ser visto na Constelação de Centaurus a partir do Hemisfério Sul, enquanto estiver se aproximando, e do Hemisfério Norte, quando estiver se afastando.A distância entre a Terra e a Lua varia entre 356.500 km no perigeu (ponto mais próximo) e 406.700 km no apogeu (ponto mais distante). Já a rocha espacial 2024 MK vai chegar a quase 296 mil km daqui.

Representação artística de um asteroide passando perto da Terra. Crédito: Dima Zel -Shutterstock

Como estará dentro do limite estabelecido pela NASA de 7,5 milhões de km, e tendo mais do que 140 metros, ele é considerado um objeto potencialmente perigoso – no entanto, felizmente, qualquer possibilidade de colisão está completamente descartada.

Transmissões ao vivo da passagem do asteroide 2024 MK

Nesta sexta-feira (28), véspera da aproximação máxima, a partir das 22h30, o canal AstroNeos, no YouTube, vai transmitir a passagem do asteroide em tempo real – isso porque, no horário exato, o evento não poderá ser visto em razão da luz do dia. A live será comandada pelo astrônomo amador Cristóvão Jacques, proprietário e administrador do Observatório SONEAR-Wykrota-CEAMIG, que fica na Serra da Piedade, na cidade de Caeté (MG) – assista aqui.

Outro canal que também vai transmitir o evento (mas, a partir do Hemisfério Norte, ou seja, após a aproximação máxima) será o do Projeto Telescópio Virtual, um serviço prestado pelo Observatório Astronômico Bellatrix, com sede em Ceccano, na Itália. Sob o comando de Gianluca Masi, astrofísico e diretor do projeto, a exibição tem início às 18h de sábado, neste link.