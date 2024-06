Após 30 anos de espera, Ponte do Judia será inaugurada em julho sem a presença de Bocalom

Em outubro do ano passado, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinou a ordem de serviço de uma das obras mais aguardadas pela pela população do 2º Distrito da capital: a Ponte do Judia.

A obra está orçada em mais de R$ 7 milhões. Cerca de R$ 3,4 milhões é fruto de uma emenda da vice-governadora, na época senadora, Mailza Assis. O restante foi compensado em recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco.

A nova ponte tem 88 metros de extensão, com acesso pavimentadas nas duas tampas, contemplando vários serviços.

A previsão de entrega da ponte seria o dia 06 de julho. Porém, em razão da última enchente e de atrasos na entrega dos materiais, a obra será entregue no final do mês que vem. A informação foi revelada pelo prefeito Tião Bocalom durante entrevista à TV 5, nesta sexta-feira (21).

O prefeito lembrou que por acontecer durante a pré-campanha, ele não poderá participar da inauguração da ponte. A Lei nº 12.034/2009 diz que é proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas.

“Eu não vou estar na inauguração porque vai ser no período eleitoral. Mas o importante é que a população vai inaugurar, os secretários vão estar juntos. O que importa é o benefício”.

Bocalom destacou com que a ponte do Judia, 23 bairros da capital economizam um tempo considerável de trajeto. Ele deu o exemplo do bairro Benfica, que tem ligação com o Canaã por meio da ponte. Sem a obra, os moradores precisariam fazer o percurso até o Centro da cidade pela BR-364.

“Daqui saindo pela corrente e chegando no Terminal Urbano dá 10 quilômetros. Quando sai daqui, direto pro Terminal, sem ter que passar pela corrente, dá menos de dois quilômetros. Olha a economia”, disse.

Acompanhe o andamento a obra ao vivo, no site De Olho na Obra.