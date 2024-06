Após desastre, bilionário planeja levar novo submarino ao Titanic

Ao site, Connor contou, ainda, que ele e o cofundador e CEO da Triton Submarines, Patrick Lahey, pretendem que o submarino seja capaz de descer, pelos menos, 3.800 metros na região do Oceano Atlântico Norte, onde está localizado o naufrágio. Diferente do Titan, o novo submersível só comportará dois tripulantes.

Apesar do empresário não ter confirmado a data em que será realizada a empreitada, o site New York Post revelou que já fora investido cerca de US$ 20 milhões para a criação do Triton 4000/2 Abyssal Explorer, nome dado à nova embarcação. “Patrick vem pensando e projetando isso há mais de uma década, mas não tínhamos os materiais e a tecnologia. [Ele] não poderia ter construído este submarino há cinco anos”, complementou Connor.

O começo do novo projeto

A ideia de retomar a missão até o Titanic foi pensada dias após o acidente da OceanGate. Um ano atrás, o bilionário ligou para Lahey pedindo que ele construísse um submarino que fosse melhor do que o navio envolvido no incidente.

“Ele disse: ‘Você sabe o que precisamos fazer – construir um submarino que possa mergulhar [profundidades no nível do Titanic] repetidamente e com segurança e demonstrar ao mundo que vocês podem fazer isso e que o Titã era uma engenhoca’”, contou Lahey ao Wall Street Journal.

Relembre o caso OceanGate

Durante uma expedição para observar os restos do navio Titanic, cinco tripulantes do submarino Titan vivenciaram momentos de angústia. Em 18 de junho de 2023, o submersível da OceanGate Expeditions desapareceu no Oceano Atlântico, próximo à costa de Terra Nova, no Canadá.

Quatro dias depois, em 22 de junho, o contra-almirante da Guarda Costeira dos Estados Unidos, John Mauger, anunciou o falecimento dos tripulantes a bordo, resultante da implosão do navio.

Além do bilionário aventureiro Hamish Harding, as vítimas incluíam Stockton Rush, CEO e fundador da OceanGate; o bilionário paquistanês Shahzada Dawood e o filho Suleman Dawood; e o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, especialista no navio Titanic.