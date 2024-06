Após pagar fiança de R$ 1 mil, pai que agrediu filho em shopping é solto em Rio Branco

P. S. F., de 46 anos, que foi detido por agredir o próprio de apenas 3 anos no Via Verde Shopping, em Rio Branco, na última terça-feira (12), pagou fiança no valor de R$ 1 mil e foi solto.

Após o caso, o homem foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, no entanto, após o pagamento da fiança estabelecida pela Justiça, foi liberado e deve responder pelo processo em liberdade.

O inquérito foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav), onde será levado em diante.

Entenda o caso

Segundo o conselheiro tutelar Igor Ramon, o caso ocorreu na entrada de uma loja de departamentos no shopping. Ele e uma advogada foram os responsáveis pela intervenção do caso.

O entrevistado relata que identificou a situação rapidamente e informou que ia ligar para a polícia e pedir reforço. Em meio a agressões verbais do pai da criança para com ele, uma advogada que passava pelo local o auxiliou a conter a situação.

Igor ressalta que o agressor pegou a criança de 3 anos pelas orelhas e começou a dar diversos tapas na cara dela. O acusado já tem histórico de violência, sendo já enquadrado na Lei Maria da Penha. Além disso, um enteado de 11 anos não mora mais com ele, por conta das agressões.

A criança se encontra neste momento na casa da avó materna e passará por acompanhamento psicológico.