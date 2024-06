Com rodeio, shows e cavalgada, Xapuri Rural Show começa na próxima semana

A 3ª edição do Xapuri Rural Show acontece entre os dias 28 de 30 de junho de 2024 e deve contar com shows, rodeio, exposições e investidores internacionais.

A feira é uma realização do Governo do Acre, a Prefeitura de Xapuri e o Sindicato dos Produtores Rurais do município, com o apoio do Sebrae no Acre, FIEAC e demais parceiros.

O evento acontece no Polo Industrial de Xapuri. A estimativa da equipe coordenadora é de que o faturamento dos expositores na feira seja superior a R$ 500 mil, superando a 2ª edição.

Uma das principais atrações é a tradicional cavalgada, que vai ocorrer no dia 29 de junho. A concentração será em frente a Cageacre, a partir das 09h.

A atração nacional é o cantor Márcio Santoro, que sobe ao palco também no sábado (29).

Veja a programação completa:

Sexta – 28/06

18h – Abertura oficial

20h – Apresentação dos candidatos

21h – Rodeio

23h30 – Show local

Sábado – 29/06

08h – Abertura dos stands

09h – Cavalgada

15h – Podcast Mulheres do Agro

19h – Desfile infantil

20h – Desfile adulto

21h30 – Rodeio

23h30 – Show – Márcio Santoro

Domingo – 30/06

12h – Almoço

15h – Bingão do Agro

19h – Desfile dos Eleitos

20h – Rodeio

00h – Encerramento