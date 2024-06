Equipe da Record TV é atacada a tiros no Rio de Janeiro

Uma equipe da Record TV Rio foi atacada a tiros próximo à Comunidade do Castelar, em Belford Roxo, nesta terça-feira (11/6). Segundo fontes da coluna Fábia Oliveira, os profissionais voltavam da delegacia de homicídios da região, quando passaram por uma rua, que fica bem próxima à DP, e foram surpreendidos pelos criminosos.

Ainda de acordo com fontes, uma das pessoas que estava no carro era a repórter Monique Bittencourt. Apesar do imenso susto, ninguém ficou ferido no ataque.

A coluna procurou a assessoria de imprensa da emissora, mas ainda não obteve retorno.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro emitiu uma nota repudiando o ocorrido.

Leia a nota completa:

“O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro (SJPMRJ) repudia o ataque sofrido pela equipe de reportagem da TV Record que nessa terça-feira, 11/6, foi vítima de mais um ato covarde e brutal da violência urbana no estado do Rio de Janeiro.

“Uma repórter e um cinegrafista voltavam de uma cobertura jornalística na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense quando foram surpreendidos por criminosos e tiveram o carro, identificado com a logo da Record TV, metralhado pelos marginais. O ataque aconteceu no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os profissionais não foram baleados, mas estão bastante assustados.

O Sindicato se solidariza com os profissionais e cobra das autoridades do Estado providências urgentes na apuração dos fatos e punição dos culpados.

A população do Rio não aguenta mais ser refém de criminosos!”