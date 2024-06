Ex-esposa de Nahim se pronuncia após especulação sobre morte do cantor

Andreia Andrade, ex-esposa de Nahim, divulgou nota por meio de sua assessoria sobre especulações em torno da morte do artista.

“Lamentamos o falecimento do cantor Nahim, aos 71 anos, após um trágico acidente em sua residência. No entanto, após o anúncio dessa tragédia, começaram a surgir especulações envolvendo nossa agenciada e assessorada, Andreia Andrade”, diz a nota.

O comunicado ainda lembra que “apenas a Justiça pode determinar o que realmente aconteceu”, e pontua que advogados foram acionados para “proteger a integridade” de Andreia.

Veja a nota completa:

Andreia Andrade se pronuncia sobre morte de Nahim – Metrópoles

Especulações em torno de Andreia

O posicionamento de Andreia acontece após o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, alegar que a ex-reality teria deixado a casa do ex-marido cerca de 2h30 antes da primeira chamada para a emergência, avisando sobre um possível acidente doméstico.

O colunista afirma que Andreia e Nahim teriam comemorado juntos o Dia dos Namorados, na quarta-feira (12/6), e ela teria deixado a casa do ex-marido, em Taboão da Serra, São Paulo, por volta de 1h de quinta-feira (13/6). Os dois teriam tido uma “noite de reconciliação”.

Às 3h30, a emergência recebeu a primeira ligação sobre um acidente doméstico. O cantor foi encontrado já morto em sua casa.

De acordo com fontes da coluna, Nahim e Andreia teriam trocado declarações de amor na noite do Dia dos Namorados e falaram sobre os motivos que resultaram no fim do casamento, que se deu em outubro do ano passado.

Andreia foi avisada sobre a morte do ex, segundo o colunista, por familiares de Nahim, que sabiam sobre o encontro da ex-reality com o cantor. Ela foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento e imagens de câmeras de segurança do entorno da residência serão analisadas.

Morte de Nahim

Nahim foi encontrado morto dentro de sua casa, em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo, na manhã de quinta-feira, após o funcionário de uma empresa de telefonia ter avistado o corpo no quintal e ter chamado a Polícia Militar.

A principal suspeita da polícia é de que Nahim tenha sido vítima de um acidente doméstico. De acordo com o que foi apurado pelos policiais militares que estiveram no local, ele teria caído da escada e batido a cabeça.

O caso é investigado como morte suspeita pelo 1º DP de Taboão da Serra.

Nahim tinha se mudado para a casa em que morreu recentemente, há cerca de 15 dias. Vizinhos contaram que ele era uma pessoa querida por todos.