Filha mais velha de Chico Mendes participa de espetáculo em Parintins; assista homenagem

Durante o Festival Folclórido 2024 em Parintins, em um espetáculo intitulado “Amazônia Nossa Luta em Poesia”, que ocorre durante os dias 28 e 29 de junho, diversas lideranças indígenas e ambientalistas se reunem para celebrar a cultura regional e destacar as questões ambientais que afetam a região. Angela Mendes, filha mais velha de Chico Mendes e uma destacada ambientalista, também marcou presença no evento, reforçando o legado de seu pai na proteção da Amazônia.

O Boi Caprichoso, reconhecido pela sua conexão com as causas ambientais e sociais, abraçou a luta dos povos da floresta, contando com a presença de figuras como o líder indígena Dário Kopenawa Yanomami e representantes da Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Rio Tapajós.

Além disso, a torcida do boi Caprichoso este ano conta com o apoio de Thiago Yawanawa, um acreano indígena que está acompanhando de perto os preparativos e ensaios da namorada, a Cunhã Poranga Marciele Albuquerque, do boi azul.

A equipe do Festival Folclórico de Parintins, reunindo líderes indígenas, ambientalistas e artistas, proporcionou um espetáculo que não apenas entretém, mas também educa e inspira ações para proteger a Amazônia, um dos tesouros naturais mais preciosos do mundo.

Veja a apresentação:

ACOMPANHE AO VIVO A TRANSMISSÃO DA ÚLTIMA NOITE DO FESTIVAL DA MACAXEIRA: