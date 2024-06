Em edição extra do DOE, Gladson nomeia aprovados em concurso da Sesacre; veja lista completa

O governo do Estado do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Saúde (Sesacre), publicou na edição extra do Diário Oficial desta quarta-feira, 12 de junho de 2024, a nomeação dos aprovados no concurso da Secretaria de Estado de Saúde, conforme o Edital nº 018 Sead/Sesacre, de 13 de janeiro de 2023, publicado em 16 de janeiro de 2023.

O Decreto nº 7.060-P, de 11 de junho de 2024, leva em consideração a necessidade de reposição em razão do Decreto nº 5.869-P, de 16 de janeiro de 2024, e do Decreto n° 5.883-P, de 16 de janeiro de 2024, publicados no Diário Oficial de 18 de janeiro de 2024.

“Essas contratações não são apenas números. Elas representam médicos, enfermeiros, técnicos e muitos outros profissionais que irão compor nossas equipes de saúde, levando cuidado, atenção e esperança às nossas comunidades. Com a contratação efetiva, estamos garantindo a estabilidade e o compromisso desses profissionais com o serviço público, assegurando que o atendimento à população seja contínuo e de alta qualidade”, destacou o governador Gladson Cameli.

A nomeação dos candidatos, em caráter efetivo, segue na seguinte ordem: cargos e localidades, no padrão e classe inicial das respectivas carreiras, podendo ser conferida no Diário Oficial.

Os candidatos nomeados terão o prazo de até 30 dias para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do termo de posse.

Confira a versão completa do Diário Oficial.