Mega Sena sorteia 28 apostas de Rondônia; confira os números sorteados

28 apostas de Rondônia acertaram quatro dezenas premiadas no último concurso da Mega-Sena (2736), que aconteceu nesta quinta-feira (13). Os números sorteados foram: 11 – 17 – 24 – 26 – 35 – 43.

Prêmios de R$ 854,25 foram pagos para apostas simples que acertaram os quatro números da sorte.

Uma aposta simples, da capital, com sete dezenas apostadas, arrematou um prêmio de R$ 2.562,75. O bilhete da sorte foi registrado pelo canal eletrônico das loterias.

o próximo sorteio acontece no sábado (15) e será transmitido pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa do prêmio é de R$ 47 milhões.