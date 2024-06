Morre Israel Cândido da Silva, tio do deputado estadual Nicolau Júnior; aos 70 anos de idade

Um dos tios paternos do deputado estadual Nicolau Júnior (PP), Israel Cândido da Silva, faleceu nesta sexta-feira (14), aos 70 anos, em Cruzeiro do Sul. A informação foi dada pelo próprio deputado, ao prestar condolências ao falecido.

Não foi informada as causas da morte. Em nota de pesar, Nicolau Júnior diz que o falecido foi um dos grandes incentivadores de sua entrada na política partidária para disputar eleições.

“Ele nos deixa legado de amor e dedicação”, disse, Nicolau Júnior está no segundo mandato e, no primeiro, foi presidente da Assembleia Legislativa’ do Estado do Acre (Aleac). Hoje é primeiro-secretário da mesa diretora.