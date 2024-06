Nível do Rio Acre na capital é o mais baixo dos últimos três anos no mês de junho: “Alerta máximo”

O Governo do Acre informou neste sábado (22), que o nível do Rio Acre na capital já é o mais baixo dos últimos três anos para este período de junho. Os números corroboram com a previsão de seca extrema prevista para este ano.

De acordo com a Defesa Civil, no período avaliado de 16 de junho a 22 de junho, é possível ver que o nível das águas segue baixando.

Neste mesmo período, por exemplo, em junho de 2022, o rio marcava 3,66 metros. No ano seguinte, em 2023, 3,06 metros e agora, em 2023, as águas marcam 1,90 metros, ou seja, bem abaixo da média para o mês.

Decreto antecipado

Em entrevista ao ContilNet, o diretor de Administração de Desastres da Defesa Civil, o tenente-coronel Cláudio Falcão, informou que até o final do mês de junho a Prefeitura de Rio Branco deve decretar estado de emergência por conta da seca do Rio Acre.

“O decreto de emergência deve sair agora no final de junho, porque nós já estamos com muitas consequências, então na semana que vem, com certeza, a gente vai providenciar esse decreto”, explicou.

Questionado sobre a previsão para os próximos dias com relação ao Rio Acre, Falcão afirmou que o nível das águas deve continuar baixando e que a atual marca já é preocupante.

“O rio vai continuar baixando, já estamos em decréscimo total. Já estamos com uma marca bem preocupante para esse período e a tendência é que ele, ao longo dos meses, fique mais baixo ainda”, explicou.

Com o rio abaixo dos 2 metros, o manancial fica intrafegável, com pouca possibilidade de navegação. Falcão disse ainda que com isso as ondas de calor mais altas aumentam, bem como as queimadas, trazendo prejuízos à saúde. “Vamos ter problemas de saúde, vamos mexer na economia rural, pois vai prejudicar as produções, além de uma série de situações, como também o desabastecimento de água em Rio Branco. A previsão é que vamos passar por uma situação complicada nos próximos meses”, disse o gestor.