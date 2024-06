Olha o arraiá: saiba onde aproveitar as festas juninas da capital neste fim de semana

As festas juninas seguem a todo vapor nesta reta final do mês de junho, e para aqueles que ainda não puderam aproveitar as comidas típicas, doces juninos e um bom bingo, a cidade segue cheia de opções para quem ainda pretende aproveitar as festas.

A primeira parada é no Arraial Ponto Alto, que fica no bairro Xavier Maia, Rua Salvador, nº 40 e começa às 19h. Estando na sua nona edição, já se tornou conhecido entre os moradores das regiões mais altas de Rio Branco. Com sua programação tendo se iniciado já em abril, ele se estende até o dia 7 de julho, e neste sábado (22) vai contar com um bingo especial, no valor de R$3 mil.

Para os mais tradicionais, existe ainda o Arraial do Xavier Maia, que leva consigo o nome do bairro onde fica localizado, mais especificamente na praça Evelyn de Oliveira Mendonça, em frente ao Instituto Federal do Acre (Ifac). A largada é feita um pouco mais cedo, às 18h, nas sextas, sábados e domingos.

Agora, se o assunto é tradição, o arraial da Cohab do Bosque segue como a pedida certa, em sua 24ª edição, que ocorre na rua Coronel José Galdino, nº 153, também a partir das 18h às 22h. A programação da festa começou no dia 3 de maio, e se estenderá até o dia 4 de agosto.

As tradicionais quadrilhas de Rio Branco se apresentam em mais uma etapa do 16º Circuito Junino. As apresentações acontecem no Quadrilhodromo, no Arena da Floresta, a partir das 18h.