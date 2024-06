Peão cai com cavalo durante cavalgada no interior do Acre e fica com fratura exposta

O peão Saimon Everton da Silva, 29 anos, ficou gravemente ferido com uma fratura exposta no pé, na manhã deste sábado (22), durante uma cavalgada no município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Saimon estava na companhia de outros amigos participando de uma cavalgada em comemoração a feira agropecuária de Plácido de Castro. Ao sair com um cavalo, Saimon acabou puxando as rédeas demais, fazendo o animal subir e depois cair de costa em cima da vítima.

Para tentar se apoiar, o homem colocou o pé esquerdo no chão, mas com o peso dele e do cavalo, o rapaz teve uma fratura exposta na região do pé.

Após o acidente, amigos da vítima viram a gravidade da lesão e levaram Saimon até o Hospital do Município de Plácido de Castro, que depois de uma rápida avaliação, teve que transferir o jovem até o pronto-socorro de Rio Branco, onde deverá passar por um procedimento cirúrgico, para tentar reverter a gravidade da fratura. O peão deu entrada na emergência do PS de Rio Branco, com quadro clínico estável.