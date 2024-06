Semana será de muito calor, com temperaturas de até 35ºC no Acre; veja previsão completa

A segunda semana de junho será marcada por muito calor e chuvas passageiras no estado do Acre. É o que aponta a previsão publicada pelo pesquisador Davi Friale em seu site “O Tempo Aqui”.

Segundo Friale, a massa de ar que entrou no estado no final de maio deixou o tempo seco e com isso, as temperaturas diurnas terão uma significativa elevação.

“As maiores temperaturas, durante as tardes desta semana, estarão oscilando entre 32 e 35ºC em todo o Acre, podendo, em alguns municípios, atingir até 36ºC Já as mínimas, no inicio do dia, vão oscilar entre 20 e 23ºC, porém, após a quinta-feira, deverão ficar entre 21 e 24ºC”, revela.

Após cerca de 15 dias sem chuvas, a capital acreana apresentou uma forte chuva no último domingo (9).

“No último domingo, dia 9, choveu forte em Tarauacá, com acumulado de 35,0mm, ou seja, mais do que a metade da média para o mês inteiro, que é 60,9mm. Choveu forte também em Cruzeiro do Sul, com registro de 20,4mm. Em Rio Branco, principalmente no lado sul da cidade, também choveu forte no último domingo”, ressaltou.

Segundo o pesquisador, as chuvas nesta semana serão passageiras, podendo ser fortes e acompanhadas de raios em alguns pontos. Não há previsão de nova onda de frio polar, pelo menos até o próximo domingo (16), prevê.