Veja 10 jogos do terror do Xbox Game Pass que todo assinante devia jogar

The Evil Within 2 é um jogo de terror com ação em terceira pessoa. O jogador vive na pele do detetive Sebastian Castellanos, que perdeu toda sua família e precisa descer a um mundo de trevas para tentar resgatar o que lhe restou de sanidade. O título tem uma atmosfera de horror de sobrevivência clássico. The Evil Within 2 também pode ser baixado no PS Plus Extra, para PlayStation, e ser aproveitado pro quem busca um título de horror com algum foco em ação. O jogo é criação de Shinji Mikami, a mente por trás de alguns títulos da série Resident Evil quando trabalhou na Capcom.