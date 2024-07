Casal de idosos morre após capotar carro em rodovia no interior de Rondônia

Um casal de idosos morreu vítima de um acidente de trânsito, na Linha Mato Grosso, entre os municípios de Espigão do Oeste (RO) e Cacoal (RO), na manhã da última terça-feira (16). O veículo em que viajavam capotou próximo a uma ponte.

As vítimas residiam há décadas no distrito do Boa Vista do Pacarana, em Espigão do Oeste e eram muito conhecidos naquela região.

Segundo informações preliminares o casal saiu do Pacarana logo pela manhã, em direção a Cacoal. Como demoraram a dar notícias, os familiares se mobilizaram e foram pela vicinal, buscando informações.

Ainda não foi possível apurar o que de fato teria provocado o acidente. O que se sabe, é que a caminhoneta despencou de uma ponte, matando os dois na hora.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros estiveram no local, a Politec e a Polícia Militar também.

Valter e Alzira eram muito conhecidos pela sua longa convivência na comunidade do Boa Vista do Pacarana. Parentes e amigos estão consternados com a tragédia e lamentam profundamente a forma trágica como eles perderam a vida.

Fonte: Jaru Notícias