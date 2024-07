Com faixas e mini caixão, servidores do ICMBio e Ibama fazem ‘velório’ do Rio Acre

Servidores do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) fizeram uma cerimônia de velório do Rio Acre nesta quinta-feira (11), às margens do manancial, em Rio Branco. Os servidores das duas instituições estão em greve desde junho.

O servidores levaram uma miniatura de caixão, faixas pretas com palavras de luto pela ‘morte da Amazônia’. “O desmatamento e o assoreamento está matando o Rio Acre, temos alertado isso há muitos anos e ninguém nos escuta. Se os impactos ambientais não pararem, o Rio Acre, de onde depende a água de toda a cidade, tem cerca de 10 anos ‘de vida’, mas não há nenhuma política pública séria sendo implantada para a resolução deste problema”, disse Roberta Graf ao ac24horas.

Roberta é presidente da Associação dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e que representa servidores do IBAMA, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente (MMA).