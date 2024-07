Com visitantes de vários países, Festival Atsa Puyanawa inicia nesta semana no interior do Acre

A Terra Indígena Puyanawa se prepara para um dos principais eventos indígenas do Acre: o Festival Atsa Puyanawa, que inicia sua sexta edição nesta quinta-feira (18) e segue até terça-feira (23). A TI Puyanawa, onde vivem cerca de 750 pessoas, fica no município de Mâncio Lima, no interior do Acre e deve receber pessoas de diversos estados do Brasil e de países como a Bélgica e Estados Unidos.

O Festival Atsa Puyanawa é uma tradição do povo e traz uma verdadeira imersão na cultura indígena. Além de crescer o etnoturismo no Acre, o festival movimenta a economia do estado e, principalmente, do município de Mâncio Lima. À Agência de Notícias do Acre, o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, afirmou que o etnoturismo tem crescido muito no Acre e tem ocupado um grande espaço, além de destacar o apoio do governo aos festivais indígenas.

Segundo a Agência de Notícias, nesta edição, cinco mil litros de caiçuma estão sendo preparados. A bebida tem origem indígena e é produzida à base de macaxeira. Além disso, o festival deve contar com danças e músicas tradicionais, pinturas corporais, comidas e bebidas típicas, caminhada na floresta, banho medicinal, desfiles e artesanato.

O 6º Festival Atsa Puyanawa é uma realização da Associação Agroextrativista Puyanawa do Barão e Ipiranga (AAPBI) e conta com o apoio do governo do Acre, por meio da Sete e da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom).